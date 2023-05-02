美國25家軍火商代表團，原訂2日抵達台灣，卻提早2天在4月30日抵台，甚至外傳軍火商將進入總統府，由蔡英文總統接見，並遭藍營批判；府方人士表示，總統府及總統，甚至府方官員，均未有與美國25家軍火商代表團見面相關行程。

府方人士指出，從昨天就開始一直有在謠傳，這些軍火商會來拜會蔡英文總統，但是這些軍火商來台，媒體一路跟拍，相關行程媒體都可掌握，不知道消息從何而來。