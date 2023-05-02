誰是第三者難說！有女子和男友因為遠距離戀愛不常見面，然而，她從男友家的包裹，以及男友的行為，發現不對勁的狀況，以及男友經常和某位神秘女性通電話，雖然她從未發現任何其他女性的用品，但是她始終認為2人關係不尋常，但也苦無證據能揭發，感到非常懊惱；對此，網友則表示「妳的懷疑是對的」、「自信點 你已經被綠了」。

一名女子在臉書社團「匿名3公社」發文，她表示和男友是遠距離戀愛，大約1個月見2次面，不過她抱怨，每次去找男友都發現同一個女生打給男友，甚至一天會撥來2至3次，反問男友卻被對方表示「公司同事休假要請求幫忙加班，或者打來問工作，因此不接」。

某次女子在男友住處發現包裹上是女生的名字與地址，男友則辯稱，因為自己不方便收件，因此請那個女生幫忙訂貨，要她別想太多；她看著男友家只有前女友留下來的「鯊魚夾」，但也不曾發現女性保養品、牙刷之類的用品。

而女子則不安地認為，男友與那位女生2人關係不尋常，雖然曾要男友公開雙方LINE聊天內容，但遭到拒絕，認為不信任對方，男友也對她的疑神疑鬼感到無聊，發生這樣的事情她不該如何是好，並詢問網友「會想問出那女生和男友的關係嗎？」。

貼文一出，網友紛紛留言表示「妳可能是後到的女友吧，另個意思是對方只是在玩妳」、「放生自己」、「妳的懷疑是對的」、「自信點 你已經被綠了」、「誰是第三者難說」、「不用猜也知道有問題吧」、「你的感覺沒錯！離開吧」、「這已經很明顯了，妳值得更好的」、「愛是一道光，綠到妳發慌」。