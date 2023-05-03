據內政部資料，今年第一季六都中工業、倉儲類建照面積最大者為桃園市，共17.1萬坪、年增3.9%，佔全台工業、倉儲類建照面積近三成，新北市以6.6萬坪位居第二，年增幅高達63.3%，台中及南二都面積皆減少，台中市大幅下降51.4%。郎美囡分析，桃園市有超過30個工業區，並有國際機場，聯外交通便利，鄰近雙北且不動產的購置開發成本低於雙北，具有地利及價格優勢，隨著台商回流以及疫後經濟帶動、航空城計畫拉高亮度，成為廠辦、物流倉儲的設點重鎮。

另，第一季辦公、服務類的建照面積，仍集中於台北市及台中市，又以北市共有19.6萬坪稱霸，但跟去年同期相比減少9.9%，新北市甚至不到1萬坪，台中市相較去年同期少32.2%，不過南二都在辦公、服務類的建照面積有大幅度的成長，台南市增加10倍，高雄市則增加超過2倍，此外，桃園市辦公、服務類使照面積也成長1.6倍。郎美囡認為，台北市高級辦公室對於大型企業具有指標性，政經資源也相對多，故台北市為辦公、服務類的主要開發區域，值得一提的是，近幾年科技業大舉南向，加上南二都政府積極招商，高雄市及台南市的辦公需求日益增加，不少企業甚至購進總部，也讓交易續穩。

住商不動產企畫研究室執行總監徐佳馨指出，從央行的不動產選擇性信用管制到內政部推行平均地權條例修正案，皆可看出政府打炒房聚焦於住宅類市場，局勢有利商用不動產，另一方面在ESG風潮下，墊高企業經營成本，同時也增加辦公室轉型壓力，讓平均租金節節走升，相對於住宅市場處處受限，商用不動產門檻高前景好，不過受限於景氣與銷售門檻，業者出手也會相對保留。