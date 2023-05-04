台北地檢署偵辦imB台灣金隆科技公司「假債權、真吸金」案，4日聲押禁見負責人曾嫌8人之外，另查扣現金新台幣300萬元、各式名牌包(箱)、名酒及相關證物，聲請法院裁定准許扣押23筆不動產及相關銀行帳戶。

北檢表示，今年4月北檢受理被害人提告台灣金隆科技公司涉嫌以網路借貸媒合平台，誘使民眾認購虛假債權之吸金、詐騙案，承辦檢察官蔡沛珊指揮刑事局第七大隊蒐證後，3日指揮七大隊第二隊、北市警士林分局、文山二分局、大安分局、新北市警永和分局、桃園市市刑大、八德分局、宜蘭縣警羅東分局兵分12路搜索，查扣現金新台幣300萬元、各式名牌包(箱)、名酒及相關證物，聲請法院裁定准許扣押不動產共23筆及相關銀行帳戶，並拘提曾嫌8人到案。

檢察官訊問曾嫌8人後，認為8人違反《銀行法》及《刑法》加重詐欺罪嫌疑重大，並有逃亡、勾串及反覆實施犯罪之虞，且有羈押必要，向法院聲請羈押禁見8嫌。