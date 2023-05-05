受惠服務項目營收創歷史單季新高、iPhone營收創同期新高，蘋果（Apple）第1季財報優於預期，展望第2季，蘋果表示仍須觀察匯率和總體經濟因素，通路商庫存水位相對合適，零組件價格持穩，蘋果執行長庫克表示，蘋果目前並無裁員計畫。

蘋果今天凌晨公布截至今年4月1日的季度財報，單季營收948.36億美元，較前一年度同期972.78億美元減少2.5%，單季毛利率44.26%，較前一年同期43.74%微增，單季稅後獲利241.6億美元，較前一年同期250.1億美元減少3.4%，單季每股基本純益（EPS）1.53美元，略低於前一年同期EPS 1.54美元。

觀察主要產品項目，蘋果單季服務項目營收達到209.07億美元，超越上一季的207.66億美元，再創歷年單季新高，此外單季iPhone營收513.34億美元，創歷年同期新高，占單季整體營收比重54.1%；不過Mac電腦營收出現明顯年減，單季營收71.68億美元，較去年同期104.35億美元大減31.3%。

蘋果指出，到4月1日的營收表現優於預期，不過仍受到匯率逆風和總體經濟變數影響，至於Mac電腦和iPad平板電腦銷售符合預期，也受到匯率和總體經濟變化影響。

展望截至6月底的第2季營運表現，根據國外科技網站MacRumors引述蘋果主管回應法人提問預期，若總經環境不再惡化，預估第2季業績與前一年同期相比，與第1季和前一年同期相比表現相當，匯率仍是變數之一，預估對第2季營收表現影響幅度約4%。

分析師預期，蘋果第2季毛利率可落在44%至44.5%區間。

法人問及蘋果是否有意將產能轉移到中國以外市場，蘋果執行長庫克（Tim Cook）指出，蘋果供應鏈布局全球，蘋果同樣投資美國和其他市場，對於供應鏈狀況持續樂觀看待。

至於通路商的庫存狀況，蘋果主管表示，庫存水位相對合適，第2季仍須觀察總體經濟走向；在零組件價格，蘋果指出，零組件價格環境健康，第1季零組件價格走跌，預估第2季零組件價格持穩。

美國科技業過去1年來陸續採取裁員措施，庫克在回應美國財經媒體CNBC採訪提問時表示，蘋果目前並無裁員計畫，他指出，裁員是最後手段，並不是蘋果此刻討論的項目。