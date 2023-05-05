3月WBC經典賽掀起棒球風潮，除到場觀賽外，多數民眾觀看線上直播，保二總隊刑大偵二隊近來查獲有不肖業者，開發非法直播APP，竊取非法訊號播送，是「盜版中的盜版」，警方日前在宜蘭、台中等地查獲4名40歲左右嫌犯及作案手機、硬碟、電視盒等，侵權市值高達18億1000萬元，依違反著作權法將4人移送宜蘭地檢署偵辦。

保二刑大偵二隊指出，犯罪手法推陳出新，這次查獲販售非法直播APP軟體的犯嫌不再販售機上盒，以開發、販售APP軟體為主，這次查獲「熊愛電視」及搭配機上盒販售的「sky－tv」，價格約800元，不到以往機上盒的1／5，且能安裝於任何安卓系統，價格便宜又方便安裝成為最大的誘因，犯嫌藉此在網路上販售，謀取暴利。

警方調查，這次查獲受侵害的包括國內中天電視公司等15家及日本TBS等5大電視台的智慧財產權，並委任「中華民國衛星廣播電視事業商業同業公會」及日本「一般社團法人內容產品海外流通促進機構（簡稱CODA）等單位提告，警方報請宜蘭地檢署檢察官偵辦。檢察官指揮專案小組，待時機成熟在宜蘭縣、台中市等地，查獲犯嫌4名、查扣作案手機、伺服器主機、筆記型電腦、NAS主機、網路硬碟伺服器、軟路由器、電視盒（各家廠牌）、SWITCH主機、UPS主機、電磁紀錄、手機等共62件，侵權市值達18億1000萬餘元。

警方指出，現場也查獲大量藍光高清的盜版電影，存放在網路硬碟伺服器內提供購買軟體的使用者收看，踐踏了著作權人的權利，也侵害著作權人權益鉅大，呼籲民眾切勿使用違法機上盒或軟體，以免成為侵害著作權法的幫兇。