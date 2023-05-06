英國70年來第一場加冕典禮將於明天登場，74歲的查爾斯三世將在精心籌辦的基督教典禮中加冕為王，儀式莊嚴肅穆且歷史悠久；不過，排場雖然浩大，卻也傳出反對聲浪。

這是自1937年之後的第一場英國國王加冕禮，也是在伊麗莎白二世（Queen Elizabeth II）去年9月辭世後，對查爾斯三世（Charles III）繼承王位的宗教認證。伊麗莎白二世的加冕典禮是於1953年舉行。

查爾斯的第2任夫人卡蜜拉（Camilla）明天也將同時加冕為王后。

法新社報導，在這場於倫敦西敏寺舉行的典禮上，大部分聖公會儀式自1000年前就流傳至今，但也有與過去明顯不同之處，例如女主教和少數民族信仰領袖的參與，以及比過去的貴族和貴婦更多元、更具代表性的英國社會賓客名單。

加冕儀式的另一個亮點是環保主題，包括將使用純素的聖油，以及回收再利用的禮服，反映出查爾斯三世畢生對永續性和生物多樣性的支持。

首相蘇納克（Rishi Sunak）今天稱這場活動是「充滿強大民族自豪感的時刻」，並「展現我國特色」。

他對天空新聞網（Sky News）表示：「這是一個讓我們所有人展望未來的機會，也是一種服務、希望與團結的精神。」

不過，並非所有人都抱著慶祝的心情。想要民選國家元首的共和派反對人士計劃在這天持「不是我的國王」（not my king）的標語抗議。

根據民調，年輕人也對這場加冕禮及整個君主制無動於衷。

在更遠的地方，查爾斯三世作為英國以外14個大英國協王國世襲君主的地位，也似乎愈來愈站不住腳。

澳洲、貝里斯和牙買加已表明將採取行動成為共和國；同時，查爾斯三世也面臨外界要求他為祖先涉及殖民主義與奴隸貿易道歉的呼聲。（譯者：李佩珊/核稿：曾依璇）1120506