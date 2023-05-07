中國大陸國務委員兼外長秦剛6日抵達巴基斯坦，參加第4次兩國外長的戰略對話，這是秦剛擔任外長後首次訪問巴基斯坦。秦剛要求中國的「鐵桿兄弟」巴基斯坦要克服政治分歧，為經濟進步鋪路。

據美國之音報導，秦剛在與巴基斯坦外長比拉瓦爾（Bilawal Bhutto Zardari）閉門會談後的共同記者會上說，「我們真誠希望巴基斯坦的政治勢力會建立共識，維護穩定，更有效地處理國內和外部挑戰，以便能集中發展經濟。」

報導稱，巴基斯坦前總理伊姆蘭·汗（Imran Khan）一年前在議會不信任投票中被推翻後，巴基斯基陷入劇烈的政治動蕩；汗領導的政黨和總理謝里夫領導的執政聯盟對選舉安排缺乏共識，讓巴基斯坦陷入政治和憲法危機。

此外，巴基斯坦還陷入金融危機，中國提供了金融幫助，提高巴基斯坦的外匯儲備。秦剛說，中國將繼續盡力幫助巴基斯坦的外匯和金融穩定。

與此同時，中國也是巴基斯坦最大的借貸國，巴基斯坦三分之一的外債是欠中國的債務。這個債務在中巴經濟走廊10年前啟動以來激增。

不過，兩國外長拒絕巴基斯坦是「債務陷阱外交」受害國的指稱。比拉瓦爾對記者說，「所謂債務持續性和債務陷阱的傳播擔憂毫無根據。中國投資和金融支持符合我們獨特和經過時間考驗的友誼。」美國是巴基斯坦最大的出口市場，其次是中國。

報導稱，巴基斯坦的經濟和政治不穩定，讓公民的安全成為中國一個主要擔憂。秦剛說，他和比拉瓦爾分享了巴基斯坦的周密安排，以保護在巴基斯坦的中國公民、機構與項目。雙方同意緝拿對中國人發動恐怖攻擊的肇事人。