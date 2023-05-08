對比同期營收表現，研華今年4月營收首度突破50億元大關之上，公司表示，從區域別來看，以中國大陸市場表現最為強勁，主因去年受封控影響基期較低，單月營收較去年同期成長121％，營收表現較突出的還有日本市場，較去年同期成長37％，合計北亞市場年增11％；歐洲市場則呈個位數增長。

就事業群而言，工業物聯網事業群（IIoT）、嵌入式物聯網平台事業群（EIoT）及產業雲暨影像科技事業群（ICVG）表現最佳，年成長皆有雙位數，較去年同期分別增加23％、22％及17％；服務物聯網事業群（SIoT）為個位數成長。

研華累計前四月營收以歐洲及北亞市場表現最為強勁，年成長分別達11％、16％，北美地區則為個位數穩健成長。中國大陸市場緩步回溫，呈現個位數年減，但整體衰退幅度已見收斂，而台灣及新興市場表現相對疲弱，年對年呈雙位數衰退。

研華表示，各事業群前四月表現雖普遍弱於去年同期，但產業雲暨影像科技事業群 (ICVG），以及嵌入式物聯網平台事業群（EIoT）仍保持強勁動能，分別年增率達24％及19％，為今年以來營收成長雙引擎。

展望後市，研華日前法說釋出第二季可望維持首季高檔水準，有機會呈現個位數增幅。整體來看，看好全球企業能源轉型、EV剛性需求成長力道，以及中國大陸解封效應可望帶動業績穩步回升。