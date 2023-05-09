小編今（9）日精選5件不可不知的國內外財經大事。英國《金融時報》7日報導，歐盟已提議對7家中國企業實施制裁，理由是這些企業所售之設備，被控可能用來支持俄羅斯戰爭的武器，歐盟成員國本周將針對一系列新制裁措施進行討論。

歐盟這份制裁名單中，一些企業此前已經受到美國制裁，包括三合成半導體、金派科技、信諾電子和希舸電子。美國稱，金派科技是俄羅斯軍工複合體中多個實體的中國供應商。

【1】助俄製造軍武 歐盟擬制裁7家中企

歐盟擬制裁7家中企，包括2家大陸企業，三合成半導體有限公司（3HC Semiconductors）和金派科技有限公司（King-Pai Technology），以及5家香港公司，包括信諾電子科技有限公司（Sinno Electronics）、希舸電子技術有限公司（Sigma Technology）、Asia Pacific Links、Tordan Industry和Alpha Trading Investments。

這是布魯塞爾方面自俄烏衝突爆發以來，首次提議對支援俄羅斯戰爭機器的中國企業實施制裁，此舉很可能加劇歐盟與北京之間的緊張關係。

【2】各國近年大買黃金 唯獨台灣未出手

受俄烏戰爭影響，各國減持美元，去美元化議題發燒，行政院前院長、新世代金融基金會董事長陳冲昨日表示，去年初到現在，各國大量買進黃金，令人費解的是，2021年迄今，依照World Gold Council資料，我國央行未曾新購黃金，是沒市場敏感度？還是不缺黃金？或是怕盟國不愉快？不得而知，過去6個月世界金價上漲約2成，如果2年前買入，應是好戰略，也是好買賣。

【3】金控四騎士 前四月超犀利

金控獲利陸續出爐，紛紛交出不錯成績單。目前兆豐金控以單月獲利32.14億元，前四月稅後純益突破百億元達139.9億元，每股稅後純益（EPS）剛好站穩1元，年增率高達80.28％，表現最為傲人。其他金控方面，台新金控以高年增率124.06％表現最為亮眼，第一金控以前四月稅後純益85.8億元、年增率也有31.47％的好表現，永豐金控前四月累計稅後純益63.58億元、續創史上同期新高。

【4】葉倫：債限不調高恐引發憲政危機

美國財政部長葉倫7日嚴厲警告，國會若未能針對調高債務上限採取行動，恐將引發憲政危機，並使聯邦政府信譽受到質疑。

她表示，債限如果不在6月初以前調高，屆時聯邦政府將沒有足夠現金支付帳單，進而導致金融市場陷入混亂。葉倫在接受媒體專訪時強調，府會談判不應該以「用槍抵著美國民眾的腦袋」方式進行。

【5】歐盟警告 蘋果勿限USB-C規格

外媒引述消息報導，歐盟近日警告蘋果，不能限制非蘋果認證的USB-C充電線傳輸速度，否則將遭到歐盟禁售，目的是確保歐盟能落實USB-C充電線統一規格的政策。