Autotalks是一家無晶圓廠半導體公司，自2009年以來一直致力於車聯網通訊技術。Autotalks提供符合汽車標準的雙模全球車聯網解決方案，與多種車聯網標準相容，主要是在減少碰撞並提升移動性。Autotalks的專業知識和業界領先的產品與高通20年的汽車產業經驗和對車聯網的承諾相結合，將加速車聯網解決方案的開發和普及，以提升交通效率並增進駕駛和用路人的安全。

高通技術公司資深副總裁暨汽車部門總經理Nakul Duggal表示，自2017年以來，高通一直投資於車聯網的研究、開發和部署，並且相信隨著汽車市場趨於成熟，將需要獨立的車聯網安全架構來增強用路人的安全以及智慧交通系統。高通和Autotalks在建構車聯網技術和產品方面共享著數十年長久的經驗和承諾，著重於解決真實世界的用路人安全挑戰。期待著未來共同努力提供全球車聯網解決方案，將有助於縮短上市時間，並讓大眾市場採用這項非常重要的安全技術。