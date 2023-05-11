德國政府於周三（10日）終於點頭讓大陸最大航運集團中遠海運收購德國第一大港口漢堡貨櫃碼頭24.9%股權，因入股未達25%門檻，無法左右企業決策。但德國專家警告「股權多少和碼頭本身都不是重點，關鍵在於中國大陸對海運數據資訊的野心。」

綜合外媒報導，中遠海運去年表態有意收購漢堡港口營運公司HHLA股權後，德國聯合政府內部意見分歧，反對派擔憂中資一旦持有多數股權，可能對德國關鍵基礎設施帶來國安風險，因此要求持股比例低於25%才可放行。

德國政府10日拍板批准中遠海運收購漢堡貨櫃碼頭24.99%股權。

HHLA於當日表示，有關審批程序已經過關，交易也很快完成，該港口將成為中遠海運旗下船隻在德國處理貨物的優先選項。漢堡港目前處理的貨物之中，約3成來自中國大陸。

德國之聲先前報導，德國基爾大學中國問題專家Rolf Langhammer

表示，近年來，中遠集團已經配合北京「一帶一路」政策入股全球一系列港口，特別在海運數位化的領域，中遠集團等中資企業也存在不小野心。

Langhammer警告「問題不在股權多少，碼頭本身不是重點，關鍵是在中國對海運數據資訊的野心！」

他解釋，中遠集團的數位化進程有可能讓這家中國國企獲得更大競爭優勢，屆時只能以立法推出限制性法規，才能阻止中遠集團在市場的壟斷地位。

Langhammer強調，中遠集團必須確保其數位化海運軟體也向其他競爭對手開放，並讓港口能夠和中遠的競爭對手也展開合作。此外，最關鍵問題在於「港口的非中國客戶數據存放在哪裡？數據是否存在中國境內伺服器？中國政府是否能查看這些數據？」