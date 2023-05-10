四月份下旬整體資本市場走勢回檔修正，交易量能縮減，開發金控集團旗下各業務仍維持穩健營運表現。子公司中國人壽受惠於美元兌新台幣升值，整體避險成本降低，秉持保險本業穩健營運原則，經常性收益表現穩定；四月份稅後獲利為1.58億，今年前四月累計稅後淨利4.79億。凱基證券業務維持獲利動能，經紀、衍商交易及海外轉投資業務貢獻獲利，凱基證券四月稅後獲利為3.83億元，今年前四月累計稅後獲利為22.75億。凱基銀行各業務持續穩健成長，利息及手續費收入等核心收益持續貢獻獲利，四月份稅後獲利5億，今年前四月累計稅後獲利達20.35億。中華開發資本受國內外資本市場震盪走勢，投資部位評價表現漲跌互見，四月份稅後獲利1.02億，今年前四月累計稅後獲利為10.35億。

開發金控指出，全球經濟仍面臨不確定因素，開發金控將落實風險控管機制，強化競爭力與經營綜效，專注執行核心策略，維持長期穩健經營發展。