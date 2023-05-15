菲國財長迪科諾（Benjamin Diokno）向記者重申他反對升息的立場，不過他也強調這只是他自己的看法。迪科諾身為7位決策委員之一，在18日的會議上握有投票權。

菲律賓央行去年5月啟動升息以對抗通膨來，累計利率已調升425個基點。迪科諾指出，由於貨幣政策要發揮效果往往需要時間，該國經濟尚未完全吸收升息的完整效應。