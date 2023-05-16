巴西總統魯拉應邀參加19至21日在日本廣島舉行的七大工業國集團峰會，預計各國政府將在聯合聲明中加強對俄羅斯的制裁，並承諾面對俄烏戰爭努力確保糧食安全得到維護。

魯拉（Luiz Inácio Lula da Silva）預定17日啟程，19日抵達日本，是受邀參加七大工業國集團（G7）峰會的少數幾個國家領袖之一，同時標誌巴西重返由世界上最大經濟體日本、美國、義大利、法國、德國、英國和加拿大組成的團體討論。

這將是魯拉第7次參加G7峰會，巴西國家元首前一次出席是在2009年。

此次會議的東道主日本政府計劃的討論優先事項包括烏克蘭衝突、全球通膨動態、解決中等收入和低收入國家的脆弱性、能源轉型、氣候危機與公共衛生。

預計會議將產生兩項聲明，一項由七大工業國的領袖簽署，主要內容將是對俄羅斯實施新的制裁，特別是在能源和金融領域；另一項將得到包括巴西在內的受邀國家的認可。

除巴西外，澳洲、越南、印度、印尼和韓國政府也受邀參加此次活動。烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）也在受邀名單中，但他將透過視訊會議參加。

巴西外交部經濟和財政事務司長卡巴友（Maurício Carvalho）表示，七國集團和受邀國家共同簽署的聯合聲明中心要點之一，將是宣布對維護糧食安全的承諾。但巴西政府不希望該聲明變成針對俄羅斯的行為，而是關於世界消除饑餓戰爭的消極方面。

由於軍事行動，烏克蘭出口到世界上最貧窮國家的大量糧食受到阻礙，導致多個經濟體的通貨膨脹和饑餓加劇。對於試圖在俄烏衝突中採取中立的國家來說，歐洲和美國對俄羅斯實施的制裁也加劇了危機。

日本表示理解巴西的立場，印度和印尼也贊同這一立場。但4月下旬，七國集團農業部長會議發表聯合聲明，已譴責俄羅斯以及俄烏衝突對全球糧食安全的影響。

卡巴友指出，魯拉也將在峰會上對調解和平的建議發表評論，強調各國需要思考和平主題以克服現有的衝突。

除了會議辯論外，魯拉還將與印度總理莫迪（Narendra Modi）、印尼總統佐科威（Joko Widodo）和日本首相岸田文雄會面。（編輯：馮昭）1120516