依富邦金日前發布前四月自結獲利數據觀之，富邦產險在4月獲利已轉虧為盈，稅後淨利3.80億元，累計稅後虧損38.74億元。富邦產險表示，為反映防疫保單，其賠款及準備金已於第一季計提，加上公司強化業務品質控管成效顯現，4月份已出現獲利。
因此，在5月18日160億元現金增資入帳之後，富邦產險資本適足率即可大大提升，可望符合主管機關的要求、達到200％以上。
為強化自有資本，富邦產險董事會16日決議將發行10億股，每股16元，採私募由原股東100％認購、160億元，現金增資認股基準日及股款繳納日訂在5月18日，所以，預估160億元在5月18日即可入帳。
依富邦金日前發布前四月自結獲利數據觀之，富邦產險在4月獲利已轉虧為盈，稅後淨利3.80億元，累計稅後虧損38.74億元。富邦產險表示，為反映防疫保單，其賠款及準備金已於第一季計提，加上公司強化業務品質控管成效顯現，4月份已出現獲利。
因此，在5月18日160億元現金增資入帳之後，富邦產險資本適足率即可大大提升，可望符合主管機關的要求、達到200％以上。
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