依富邦金日前發布前四月自結獲利數據觀之，富邦產險在4月獲利已轉虧為盈，稅後淨利3.80億元，累計稅後虧損38.74億元。富邦產險表示，為反映防疫保單，其賠款及準備金已於第一季計提，加上公司強化業務品質控管成效顯現，4月份已出現獲利。

因此，在5月18日160億元現金增資入帳之後，富邦產險資本適足率即可大大提升，可望符合主管機關的要求、達到200％以上。