辛耘目前主要為再生晶圓、自製設備及設備代理3大業務，2022年營收為代理設備60％、再生晶圓及自製設備製造約40％。自製設備主要為濕式製程、暫時性貼合及剝離，前者在先進封裝領域有不錯斬獲，也可應用在微機電（MEMS）、mini/micro LED等領域。

辛耘2023年首季合併營收16.18億元，季增2.98％、年增達29.7％，連3季創高。毛利率雖下探31.84％、為近2年低點，但營業利益1.86億元，雖季減17.42％、仍年增達44.3％，創同期新高、歷史第四高，營益率11.51％為近4年同期高點。

在營收規模創高、本業獲利持穩高檔，配合處分投資收益躍增挹注業外虧損收斂，辛耘首季稅後淨利1.45億元，季增1.47％、年增達20.2％，每股盈餘1.81元，雙創同期新高，淡季表現續強。

辛耘首季營運淡季續強，主要受惠代理設備業務強勁成長，首季營收11.42億元，季增達16.57％、年增達37.86％，惟因毛利較低，占比提升影響整體毛利率。而毛利較高的設備製造業務動能相對轉弱，首季營收4.9億元，雖季減19.65％、仍年增3.19％。

辛耘4月自結合併營收5.3億元，雖較3月5.88億元減少9.92％、降至近3月低點，仍較去年同期4.64億元成長達14.13％，改寫同期新高。累計前4月合併營收21.49億元，較去年同期17.18億元成長達25.03％，續創同期新高。

法人預期，在代理設備業務動能續強下，辛耘5、6月營收可望持穩5億元左右水準，使第二季營收維持與首季相當的高檔水準。雖然受毛利較低的代理設備營收占比提升影響，全年毛利率估低於去年，但在營收規模擴大下，獲利仍可望維持高檔表現。