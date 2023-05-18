台灣賓士宣布將在七月推出純電休旅雙雄EQE SUV及EQS SUV，除了公布引進車型與預售價格外，即日起開始接單。前者將引進EQE 350 4MATIC及Mercedes-AMG性能版EQE 43 4MATIC，兩款車型皆為四輪驅動，預售價分別為379、496萬元；旗艦豪華休旅EQS SUV則推出EQS 450 4MATIC 七人座車型，預售價608萬起。

全新EQS 450 4MATIC SUV以豪華舒適為核心設計，標準配置七人座寬敞空間。（台灣賓士提供）

台灣賓士表示，全新EQE SU以與EQE四門轎車相同的電動模組化平台開發，相比三廂式房車設計，SUV擁有更寬敞的乘坐及置物空間，四輪驅動系統搭配專屬OFFROAD越野模式，在SUV家族獨有的地表偵視功能加持下，讓全新EQE SUV對於各種地形擁有更高主宰力。EQE 350 4MATIC 標準配備AMG Line外觀套件，流線外型與低風阻係數，造就最高純電行駛里程可達549 km（WLTP）。

全新EQS 450 4MATIC SUV將前衛設計的HYPERSCREEN超寬幅螢幕列為標準配備。（台灣賓士提供）

全新EQE 43 4MATIC SUV經Mercedes-AMG性能調校，動力一舉提升至476 hp / 858 Nm，搭載AMG Performance 4MATIC 主動式四輪驅動系統，0–100 km/h加速僅需4.3秒。內外觀戰鬥感則由專屬直瀑式護罩、AMG廠徽、AMG高性能平底跑車方向盤等AMG家族設計元素堆疊而成，熱血氣息滿點。

另外備受關注的全新EQS 450 4MATIC SUV則以豪華舒適為核心設計，標準配置七人座寬敞空間，彈性因應各種乘坐需求，並透過AIRMATIC氣壓懸吊確保提供精緻、舒適的行路質感。前、後軸雙馬達設計，四輪驅動系統皆為標配，最高純電行駛里程可達 616 km（WLTP），為長途旅程提供充足的續航力。此外，全新EQS 450 4MATIC SUV亦將前衛設計的HYPERSCREEN超寬幅螢幕列為標準配備，由12.3吋寬螢幕數位儀表，搭配尺寸分別為17.7吋及12.吋的 OLED高畫質觸控螢幕組成，打造層峰級科技體驗。