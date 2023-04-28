中國大陸新能源車產業大爆發，但車廠銷量卻是憂喜參半。日媒披露，受到新一代三菱Outlander在大陸買氣低迷的衝擊，今年前3月廣汽三菱汽車銷量只有近4千輛，而1、2月各賣不到750輛更慘，為了減少庫存，大陸廠停産新車，但三菱強調，沒有退出大陸市場，工廠仍正常運轉。

日經新聞報導，2022年12月，三菱全新SUV「Outlander」在大陸市場開賣，但銷量不如預期。

負責三菱汽車大陸業務的合資公司廣汽三菱汽車，今年1～3月銷量比去年同期減少58％，降至3969輛。受此影響，從3月8日到5月的三個月時間，湖南長沙廠停産新車，預定6月重啟生產，不過在這段期間，部分零組件持續生産。

從廣汽集團公布2023年3月產銷數據來看，廣汽三菱3月產量僅803台，相較去年同期產量4012輛，暴減近80%，在廣汽集團中，排名吊車尾。

而3月銷量達到2471輛看以還不錯，也比去年同期成長，但今年1~3月總計賣出3969輛，換句話說，前兩個月僅賣出1498輛，平均每月賣不到750輛，如此慘烈的銷售成績，公司當然無法接受。

快科技報導，廣汽三菱如今的處境，跟去年同期的廣汽菲克有不少相似之處，此前傳聞三菱將退出中國市場，廣汽三菱回應說，「廣汽三菱正常經營，三菱沒有退出，工廠也在正常運轉。」