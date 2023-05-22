王品集團近年積極發展多品牌策略，今年計畫在台灣新開達50家門市，至今已有38家門市完成規畫或施工中，展店進度大幅超前，帶動人力需求暢旺。因此，集團第三季預計再招募200名儲備幹部。

隨著畢業季即將來臨，王品集團對此提前卡位強力招募新血，為應屆畢業生、社會新鮮人，打造校園儲備幹部專案，鎖定鍋物、中餐及鐵板燒品牌，招募儲備店長、主廚及內外場儲備幹部，預計開出200名職缺。

以鐵板燒儲備主廚為例，起薪4萬、無經驗可，經12個月密集培訓、通過考核晉升，外加職能津貼，月薪有機會達5萬。每月除底薪還有獎金，搭配「一年最多調薪3次」新制，晉升調薪、3月績效調薪、以及9月的年中調薪，有機會邁向百萬新貴。

而鍋物品牌此次徵求儲備幹部，不需有餐飲經驗、新鮮人起薪3.7萬，只要通過培訓考核，成為店長、主廚，有機會挑戰一年加薪1萬，平均月薪上看9萬元。

王品集團旗下目前擁有25個品牌，涵蓋西餐、中餐、鐵板燒、火鍋，燒肉及日韓料理，今年預計還有2～3個新品牌將問世。王品表示，集團品牌多元及升遷管道快速，可提供新鮮人完整培訓機會，為個人職涯加值。