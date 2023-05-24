恆生科技股指數暫跌1.37%，成分股普遍下跌，聯想集團跌5.23%，跌幅最大；其次為商湯跌4%。蔚來漲0.9%，漲幅最大。

阿里巴巴旗下阿里雲傳出裁員消息，股價下跌1.5%，稍早前跌逾2%。受此拖累，騰訊、京東、美團、百度均走低。

人民幣跌跌不休，中國海外、華潤置地、萬科、龍湖、碧桂園、雅居樂、綠城、融創等對匯率敏感的大陸地產股齊跌。

離岸人民幣稍早前一度貶至7.0812兌一美元，創下去年12月1日以來新低。

人民幣兌美元中間價報7.056元，亦創下2022年12月初以來新低。

《美股掃瞄》憂債限談判僵局 美股大跌、短期債息飆新高
《國際金融》奢侈品和寶盛急挫 歐股收跌0.6%
世衛秘書長譚德塞警告：下一波疫情比新冠「更致命」
#9% #稍早前 #創下 #12月 #來新低