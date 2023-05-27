新店今天晚間19時許發生一起行車糾紛，休旅車駕駛拿開山刀與跑車駕駛拿辣椒水互嗆，路過民眾見狀紛紛走避，警方獲報到場將雙方帶回依法偵辦。（翻攝畫面）

新北市新店區今（27日）晚7時許發生為禮讓行人而引發行車糾紛，兩名自小客車駕駛其中1人朝對方噴辣椒水，另人則持刀反擊，警方獲報到場依法偵辦。

據目擊者表示，新北市新店安民街今（27）日晚間19時許，當時休旅車違停在斑馬線上，跑車駕駛說了幾句，引發休旅車駕駛不滿，拿開山刀下車敲跑車副駕玻璃，說了幾句「你趴X小」，事後又跑到駕駛座敲玻璃嗆聲，跑車駕駛下車後拿辣椒水噴休旅車駕駛，休旅車駕駛被噴辣椒水後站在現場狂流眼淚，他的朋友下車將他拉到一邊休息，但後來又跑去追跑車駕駛，跑車駕駛疑似有被砍傷，警方獲報到場處理。

警方調查，黃嫌（62年次）駕駛休旅車自稱為禮讓行人故停在原地，遭後方車輛為吳男（82年次）所駕駛黃色跑車，吳男認為黃嫌車輛阻擋行車路線故按了一聲喇叭，雙方遂爆發行車糾紛。隨後黃嫌持刀下車要向吳男理論，吳男便使用辣椒水噴黃嫌，黃嫌供稱因其視線受影響就持刀亂砍，以致於砍到吳男的左手掌及自小客車。救護車到場後判斷吳男左手掌有割傷需外傷處理縫合，送往新店慈濟醫院。

警方表示，吳男意識清醒，暫無生命危險，警方將黃嫌依傷害、毀損現行犯逮捕帶返安和所釐清偵辦。另黃嫌尚未決定是否要對吳男提告（噴辣椒水的部分），吳男因還在醫院救治縫合，故只確定要提告但未確定提告罪名。