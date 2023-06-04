陳姓男子去年6月拿刀抵住林姓男子腰間「我被錢逼到了」，得手3萬元後逃逸，陳男被逮後稱是不滿林男假藉宗教名義對他女友斂財，還稱是林「自己塞錢」給他。橋頭地院依侵入住宅攜帶凶器強盜罪判7年3月。他不服判決上訴高雄高分院，並聲請具保停押，稱願用林男名義捐贈2000副老花眼鏡給各監獄，只要讓他能交保回去陪伴失智母親，但法官認為他犯案情節重大，駁回他聲請。

據判決指出，陳姓男子於去年6月19日，聽聞張姓女友曾經找1名林姓男子改運，還收取大筆費用，得知有利可圖，於是同年6月22日假藉要去找林男討公道，請張女開車載他去找林男理論，陳男抵達後，看到一旁荔枝園有藍色有機油桶，和白色汽油桶，於是偷了一個油桶後，裝入汽油闖入林男住家，從後方勾住林男脖子，並持水果刀抵住林男腰間，恫嚇林男：「我被錢逼到了，要錢」。

陳男押著林男到神明廳，將準備好的汽油倒出後，再逼林男：「到底要不要拿出來，不然要殺死你」、「要不要拿出來，不然要放火燒」，最後陳男從他身上拿到3萬元後逃逸，甚至還要他不准報案。警方獲報後到場採證，案發8天後在台南逮到陳男，檢方訊後依強盜罪聲押獲准。

橋頭地院審理時，陳男供稱他是去找林男理論，並沒有恐嚇林男，是林自己突然塞錢給他，當下他也慌了，加上躁鬱症發作，就把錢拿走，沒有說要殺死林男這些話。

但法官認為，陳男如果不是要拿錢，為何不退回，且如果是單純興師問罪，為何要帶油桶甚至將油倒出來，法官綜合事證，認定陳男是預謀搶劫林男，考量他曾因案入監，獲得假釋後未滿4個月就再犯下強盜罪，依侵入住宅攜帶凶器強盜罪，判刑7年3月。

陳男上訴高雄高分院，並聲請具保停止羈押，他稱願意用林男名義捐贈2000副老花眼鏡給中南部各監獄、看守所，也願意帶電子腳鐐，每到禮拜到派出所報到，只要讓他交保回去陪伴失智母親，但法官認為他犯案情節重大，駁回他聲請。