粽子是每年端午節必吃的應景美食，高雄市長陳其邁10日出席三鳳中街舉辦的「粽夏YA之旅」封街包粽活動，他也親手包粽子與民眾同歡，更向台北市長蔣萬安嗆聲，南部粽絕對比北部粽好吃，而且高雄的肉粽是全台第一好吃，北部粽其實就只是「3D油飯」，完全沒得比。

為了迎接一年一度端午節，高雄三鳳中街特別於10日舉辦「粽夏YA之旅」封街包粽活動，上百位民眾齊聚包肉粽歡慶端午節，現場也有來自印度、巴基斯坦、新住民前來體驗包肉粽的樂趣，高雄市長陳其邁也特地到場與大家一同共襄盛舉。

高雄市長陳其邁10日出席三鳳中街舉辦的「粽夏YA之旅」封街包粽活動，他也親手包粽子與民眾同歡。（洪浩軒攝）

陳其邁大力推銷高雄肉粽，他說，北部的肉粽跟南部粽比真的吃不下去，北部粽再怎麼說也就只能算「3D油飯」，若要吃肉粽就要選南部粽，尤其肉粽內餡在高雄三鳳中街應有盡有，且絕對物美價廉，所以高雄包的肉粽是全台第一名，邀請大家來高雄品嘗全台最好吃肉粽。

高雄市長陳其邁10日出席三鳳中街舉辦的「粽夏YA之旅」封街包粽活動，他也親手包粽子與民眾同歡。（洪浩軒攝）

陳其邁出席活動親手包肉粽時，再度開火，他特別指名「蔣萬安要注意看，高雄包的粽子絕對比台北的好吃」，南部粽是筆墨難以形容的好吃，而且南部粽才有粽子的味道，北部粽「真的是不行！」陳其邁此次引戰也逗得全場歡笑聲不斷。