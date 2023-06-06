民眾黨主席柯文哲6日上午前往松下政經塾並致詞。（楊亞璇攝）

民眾黨主席柯文哲6日上午前往松下政經塾參訪。（楊亞璇攝）

民眾黨主席、總統參選人柯文哲6日上午拜會完立憲民主黨參議員蓮舫一行人後，特別從東京花1.5小時前往神奈川，參訪松下政經塾。柯文哲致詞時表示，在全亞洲有這種功能的，一是新加坡的李光耀學院，另一個就是日本的松下政經塾，民眾黨在台灣成立國家治理學院，但一直沒有好的模型可學習，今天先大概來看一下，未來甚至再派人來看清楚。

柯文哲6日上午前往松下政經塾參訪，由於柯文哲在創立國家治理學院時，就希望以松下政經塾概念，打造人才訓練班，柯文哲聽取完介紹簡報後致詞，隨後參加導覽，還與塾生用餐。

柯文哲致詞時說，他為什麼對這個有興趣？2019年他到日本訪問，特別去看311災後重建，宮城縣知事就是這學校畢業的，才特別有去翻書，自己組織民眾黨後，也認為人才是一切的根本，去查書籍查資料，在全亞洲有這種功能的，一個是新加坡的李光耀學院，不過他是中文的，特別也收了很多中國的官員，到現在為止應該超過1000幹部到李光耀學院，另一個是日本的松下政經塾。

柯文哲認為，活在世界上，很多東西不用自己發明，先看看別人怎麼做，然後再思考我們要怎麼做，台灣民眾黨在成立之後有設了國家治理學院，一直沒有好的MODEL可以去學習，所以今天來是先大概看一下，如果有機會的話，可能會蒐集更多資料，甚至派人來再看清楚，最主要是要建立我們自己的國家治理學院。