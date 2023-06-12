教育部會同台灣藝術教育館辦理「全國學生音樂比賽特優團隊聯合音樂會-藝享青春II」，集結來自11縣市19所榮獲全國學生音樂比賽特優的學校團隊，6月18至19日於高雄衛武營國家藝術文化中心音樂廳、榕樹廣場及戶外劇場辦理，逾千名學生共同參與演出。

教育部表示，本次參與隊伍均經歷長達4至5個月選拔，從全國學生音樂比賽縣市初賽中脫穎而出，並贏得全國賽特優殊榮後，再參與音樂會的甄選，歷經3輪審查程序得以獲選登上衛武營舞台。

6月18日下午1時於榕樹廣場與晚間7時音樂廳由台北市私立靜心高級中學等8校進行演出；同日下午4時30分於戶外劇場則由高雄市高雄高級商業職業學校等5校行進管樂團帶來演出；19日晚間7時於音樂廳的則由高雄市立新興高級中學等7所學校擔任壓軸登場演出。

參與演出學校之一嘉義市立嘉義國中校長陳仁輝表示，這一次能登上衛武營舞台演出，對學生而言是莫大的鼓舞與肯定，更珍視這得來不易的機會，一定會全力以赴展現最好表演，也期勉學生成為傳播藝文氣息的新興種子。

國立戲曲學院戲曲音樂系主任游素凰表示，全國學生音樂比賽是音樂教育界年度盛事，該系自2011年起從未錯過賽事，今年更有機會站上全台獨一無二衛武營葡萄園式座席所環繞的舞台獻藝，並和優秀團隊彼此觀摩、相互切磋，著實倍感榮耀。

新竹縣成功國中學生吳嘉宸分享，非常期待與其他特優團隊一起參與表演，一起享受這舞臺。跨海來到衛武營的馬公國中國樂團團員魏君卉表示，同學們早在報名全國賽的時候，就約定要努力拿到特優，報名甄選這場演出。

民眾可買票觀賞音樂會（售票資訊：https://www.opentix.life/event/1658391580291239937），至於樂團講座則可至全國教師在職進修資訊網報名。如欲觀賞音樂會活動精彩片段也可至教育部表演藝術平台-藝秀台欣賞（https://artshow.edu.tw）。