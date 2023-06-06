5億賴姓高中生墜樓身亡，法醫解剖鑑定報告出爐，檢方今天傳訊賴母調查釐清案情後，賴母委任律師許哲維再提出疑點，批評警方案發後未第一時間封鎖現場，在檢方指揮偵辦後才實質採證，甚至讓嫌疑人及家屬回到案發現場3次，關鍵的啤酒罐是在超過30小時後才查扣，讓他無法接受。警方回應表示，蒐證流程均依相關規定。

賴男在今年5月4日與夏男登記結婚後，在夏家10樓墜樓身亡，檢察官5日接獲警方報驗，當天相驗、訊問死者家屬等人，訊後，認定夏涉犯殺人罪嫌 ，但無羈押必要，諭知30萬元交保。據了解，夏男向檢警供稱，當天兩人在家裡喝酒，他先去洗澡，不知賴為何墜樓？

案經賴母委任律師許哲維提告、委託法醫高大成協助相驗、勘驗現場，質疑恐遭啤酒「下毒」，加工偽裝成墜樓或從低樓層「被墜樓」，發現右手有「可疑針孔」、頸部有勒痕等諸多他殺疑點。法醫解剖鑑定報告出爐，檢方再度傳訊賴母釐清案情，備受各界矚目。

「嫌疑人及親屬返回現場3次、啤酒罐超過30小時以上才採證，是能找到什麼東西來！」許哲維說，他無意苛責辛苦的警調人員，但他發現進行鑑識採證時間竟在案發後很久、甚至隔好幾天，他個人無法接受。

許哲維說，案發時間是上午11點2分墜樓，當時有巡佐上去案發的10樓、12時鑑識科人員也有到場，但僅有看一下、了解狀況，沒有實質採證，真正進行如指紋、腳紋等採證是在當天下午4點，甚至是在隔天下午，檢察官指揮偵查後才進行。

許哲維說，警方並未在第一時間封鎖現場，甚至連涉嫌人及家屬在案後，都還回到現場進出3次；啤酒罐也在超過30小時才扣押，他質疑這樣的鑑識工作具有什麼意義？

對此，轄區警方回應表示，警方獲報後，派出所員警在上午11時16分抵達現場、分局鑑識人員在11時45分到場，因現場並無明顯的他殺現象，才未立刻封鎖現場，因家屬堅持提告，分局鑑識人員會同市警局鑑識人員當天下午再次抵現場進行採證，隔天還又再去一趟，警方蒐證流程均依照相關規定，並無疏失。

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