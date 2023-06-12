台中市18歲賴姓高中生擁有超過5億身價，家屬質疑賴生因此慘遭奪命，賴母日前更透過委任律師表示若繼承遺產願捐出部分做公益；律師陳鶴儀針對這筆鉅額遺產繼承問題詳加分析。其中，倘若夏姓配偶喪失繼承權，且賴母為人球的話，由於繼承人是以「身分」為基準，與國籍無關，賴母可依《民法》1138條繼承全部遺產。

律師陳鶴儀進行以下不同組合的繼承分析：

（一）假設賴男與夏姓配偶婚姻有效，而賴男生母非大陸地區人民，且本件無他殺之情事發生：

依民法第1138條、民法第1144條，賴男生母與夏姓配偶得分別繼承賴男二分之一之遺產。

（二）假設賴男與夏姓配偶婚姻無效，而賴男生母非大陸地區人民，且本件無他殺之情事發生：

1.「如未親自見聞當事人有結婚之合意者，即不得充任證人，否則結婚應屬無效。」臺灣桃園地方法院104年度婚字第254號民事判決參照。

2.依民法第982條規定，結婚應以書面為之，有二人以上證人之簽名，並應由雙方當事人向戶政機關為結婚之登記。其中證人必須要親自見聞當事人有結婚之合意者，否則不得充任證人，若無證人之登記結婚，即屬民法第988條第1款不具備第982條之方式之婚姻無效情形。

3.據新聞報導，當天上午8點多，夏男便在路上隨機找人，2人進入一家超商，一名年輕男子正坐在座位區喝飲料，夏男上前詢問是否認同同性婚姻？對方回答「是」後，也答應幫2人簽下結婚同意書，另一名證人則是當時在戶政所外面的年輕男子，且也認同同婚，取得2名證人簽名後，夏男便帶著賴男和同意書走進戶政所辦理登記。

4.是以，假設新聞報導內容有關「證人」部分屬實，依上開規定及說明，本件證人均未親自向聲請人確認是否有結婚之意，即與兩願結婚之證人須親見、親聞夫妻雙方有結婚之真意及合意之要件未合，賴男與夏男縱使持該結婚書約至戶政機關辦妥結婚登記，亦無從生結婚之效力。故因賴男與夏男之婚姻無效，賴男生母得繼承全部之遺產。

（三）假設賴男與夏姓配偶婚姻有效，而賴男生母非大陸地區人民，惟本件有他殺之情事發生：

民法第1145條有左列各款情事之一者，喪失其繼承權：一、故意致被繼承人或應繼承人於死或雖未致死因而受刑之宣告者。據新聞報導，倘本件賴男墜樓係為他殺，且為賴男生母或夏姓配偶所為，所為之一方即喪失繼承權。賴男之遺產將由無喪失繼承權之一方取得。

（四）假設賴男與夏姓配偶婚姻有效，且本件無他殺之情事發生，惟賴男生母非大陸地區人民，但不具我國國籍繼承人是以「身分」為基準，與國籍無關。無論關係是疏離冷漠還是熱烈親密，只要繼承人和被繼承人有民法第1138條所定的身分存在，就有繼承權利，因此與國籍無關。由於繼承與國籍無關，所以繼承人無論是原有中華民國國籍而之後喪失，或是從來都沒有中華民國國籍，都可以與其他繼承人共同繼承。故賴男母親與夏姓配偶得依民法1138條及1144條繼承，可分別繼承賴男二分之一之遺產。

（五）假設賴男生母為大陸地區人民：

1.臺灣地區與大陸地區人民關係條例第67條第1項：被繼承人在臺灣地區之遺產，由大陸地區人民依法繼承者，其所得財產總額，每人不得逾新臺幣二百萬元。超過部分，歸屬臺灣地區同為繼承之人；臺灣地區無同為繼承之人者，歸屬臺灣地區後順序之繼承人；臺灣地區無繼承人者，歸屬國庫。

2.臺灣地區與大陸地區人民關係條例第67條第5項：大陸地區人民為臺灣地區人民配偶，其繼承在臺灣地區之遺產或受遺贈者，依下列規定辦理：一、不適用第一項及第三項總額不得逾新臺幣二百萬元之限制規定。

3.據報導，賴男生母有婚姻無效問題，可能已非臺灣地區人民配偶，所以會有臺灣地區與大陸地區人民關係條例第67條第1項之適用問題，若賴男生母為大陸地區人民，其僅得繼承新臺幣200萬元之遺產，超過部分則看賴男與夏姓配偶婚姻是否有效、有無喪失繼承權之情事發生，而有夏姓配偶得繼承逾新臺幣200萬之部分或歸屬國庫之不同結果。

4.又依報載內容，賴男為賴姓阿公之親生子女，倘若賴男與賴姓阿公之間存在認領關係，賴男同父異母之兄弟姐妹，則得於超出兩百萬元外之遺產依法繼承，若無成立認領關係，超出部分則歸屬國庫，另外是否發生認領效果，仍應視賴男與賴姓阿公之間是否具備法律上認領之要件。