南韓29歲女演員朴秀蓮（박수련，本名朴英仁）2018年演出音樂劇出道，曾在劇集《雪降花》中演出配角，近日剛結束舞台劇表演，沒想到傳出身亡消息，因回家途中摔倒在樓梯上，送往醫院後遲遲不見好轉，陷入腦死狀態，得年29歲。

綜合韓媒報導，相關人士透露朴秀蓮11日再回家途中，不幸從樓梯上摔下來，隨後被送往醫院治療，但一直沒有甦醒，陷入腦死狀態，得年29歲，朴秀蓮的家人突然失去至親，但為了將大愛傳遞下去，決定捐獻器官。消息一出震驚舞台劇界，曾與朴秀蓮共事的演員李元章（이원장）貼出兩人的表演照片，沉重發聲：「這是怎麼回事…我還是不敢相信，和妳一起表演的時光像發生在昨天，妳總是用燦爛的能量和笑聲帶給大家幸福，是一個比任何人都努力生活的年輕人，怎麼可能……我好難過」。

曾演過同部劇的新生代演員金度賢（音譯，김도현）也在Instagram限時動態貼出兩人在後台的親密自拍，寫下：「比誰都耀眼的妹妹，成為了夜空中的星星，妳的聲音和眼神都還在我腦海中，今天我的心很痛、很傷心，希望妳在天上幸福，我會永遠記得妳。」

朴秀蓮2018年憑藉音樂劇《男高音》出道，之後她陸續演了許多音樂劇，還在劇集《雪降花》中演出配角，據身邊親友公布，朴秀蓮的葬禮於13日上午10點30分舉行，地點位於京畿道醫療中心水原醫院。