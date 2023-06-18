男星納豆2022年初驚傳腦出血住院開刀，歷經一年的治療與休養後狀況逐漸恢復，過程中女友依依都在旁照顧陪伴，如今健康狀態好轉的他，重返演藝工作；依依近日在社群中曬出，納豆與其他藝人熱舞影片，除一群人的互動十分可愛外，也可見納豆相當有活力。

依依16日在社群曬出與好友出遊的照片及短影音，影片中可見她與納豆、六月、曾子于等人，在鏡頭前熱舞，而納豆大力舞動的模樣，身體狀況看起來恢復得相當不錯，而依依則是在一旁努力磨蹭，讓氣氛嗨爆；然而，他近期也將招牌髮型留回來，並重拾主持棒，漸漸重返螢光幕前。

事實上，納豆過去憑藉幽默逗趣的主持風格，深獲觀眾喜愛，2013年以《小宇宙33號》首度入圍第48屆金鐘獎綜藝節目主持人獎，此外，他還將事業範圍拓展至戲劇，2020年以電影《同學麥娜絲》獲得第57屆金馬獎最佳男配角獎，演藝事業表現亮眼。

怎料，去年突因腦出血開刀，除一度昏迷外，也傳出甦醒後出現肢體不協調的狀況，後來積極做復健，加上女友依依及親友們的陪伴，身體狀況愈來愈好，如今已返回工作崗位的他，讓粉絲看了相當開心。