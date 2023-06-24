俄羅斯傭兵組織瓦格納集團（Wagner Group）首腦普里格津（Yevgeny Prigozhin）製造莫斯科動亂

對向來靠穩定和服從來掌權的俄羅斯總統普丁來說，傭兵組織瓦格納集團（Wagner Group）首腦普里格津（Yevgeny Prigozhin）武裝叛亂，想必起碼會引發緊張不安，甚至可能導致更廣泛的不穩定，成為他全面侵略烏克蘭以來，個人最嚴重的國內危機。

據天空新聞（Sky News）網24日報導，普里格津是普丁的親密盟友，但他周五指控俄軍在烏克蘭殺害他手下約2,000名傭兵。而他在率軍越過烏克蘭邊境，攻進俄羅斯南部地區軍事總部後堅稱，這不是兵變，卻是針對國防部高層，主張正義的遊行抗議。

事件周六持續發展，莫斯科已加強維安，而普丁也聽取了相關簡報。而俄羅斯高層指揮官也訴諸社群媒體，要求許多身為囚犯，對普里格津幾乎沒有忠誠度的傭兵別聽他的話。

目前普里格津兵變對普丁政權的衝擊雖仍有待觀察，但可以肯定的，就是俄軍內鬥升高，將有助於烏克蘭部隊利用這混亂情勢，加強大規模反攻。

莫斯科對傭兵組織瓦格納集團（Wagner Group）首腦普里格津（Yevgeny Prigozhin）發出逮捕令

而據《政治》（POLITICO）新聞網24日報導，有俄羅斯官員說，普里格津的聲明和行動其實是要在俄羅斯領土上揭開武裝內戰序幕，並在俄羅斯軍人背後捅刀。

普里格津稍後在Telegram發布的聲明中直指，俄羅斯防長蕭依古（Sergei Shoigu）和參謀總長吉拉西莫夫（Valery Gerasimov）是殲滅約10萬俄軍的「罪犯」。他並不斷警告，他們為數多達25,000人，並都有目標，莫斯科無法摧毀他們，而他們都有赴死的準備。

如今很大的問題在於，強力控制俄羅斯人民的克宮這次是否能遏制普里格津叛亂的影響，或這是否成了克宮實際出現瓦解裂痕的第一個跡象。