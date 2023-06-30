本周開始放暑假，各種電競、遊戲設備也進入銷售大旺季。三創生活商場選在暑假前夕，宣布商場三樓改裝完成，找來多家時下最夯的科技品牌進駐，而且大多是全台首店，展現坐穩科技生活商場龍頭的決心。

三創生活總經理賴寶月在發布會上表示，「當大家都還停留在如何銷售科技產品時，三創思考的是如何讓科技為顧客的生活加分，除了最符合消費者需求的科技商品外，也打造豐富多元的展覽、體驗、舒適的購物空間、以及永遠讓顧客安心、放心的專業服務，三創生活就是大家生活裡的PLUS（＋），帶給大家的是更Smart的『科技生活』態度。」

為實現這個理念，三創生活宣布將進行一系列全新升級，擴大目標消費族群，只要有科技需求的對象，都可以在三創生活享受完整的服務體驗。對潮流敏銳度高的年輕人來說，三創生活是他們的科技遊樂園；對上班族來說，三創生活是他們的黑科技補給站；對銀髮壯齡族來說，在三創不但能體驗VR、還能輕鬆學習空拍機，只要接受科技的心夠年輕，逆齡就不是問題。

三創生活並對三樓商場進行了升級改造，將三樓的櫃位進行了全新的風格設計，讓各種族群都能快速找到適合自己的科技產品。不只櫃位調整，三創生活招商團隊也引進不少新品牌進駐。包括攝影、VR、影音創作、智能辦公設備、新創設計、嗜好收藏、戶外休閒等不同品牌旗艦店。

其中最受年輕玩家矚目的，就是Cooler Master-全台首店。Cooler Master創立於1992年，業務拓展至全球超過37個國家，致力於提供PC零組件、電競周邊、沉浸式體驗等產品，打造科技與生活品牌。除了使用最新科技打造最獨特、最新奇的產品體驗。未來也將提供全新的品牌體驗（例如Master XP、CMODX、IMX）與商業模式，讓玩家有更多的選擇與服務。

另一家也是玩家熟悉的就是FIN。主打電競椅、人體工學椅、以及電腦周邊配件；推出各式獨具特色的宅商品，更邀請世界知名街頭藝術家、經典賽車款聯名合作，打造科技與生活的舒適結合，並且規劃主題式的情境體驗區、推出不定時優惠活動等。

看準網紅經濟，CS Emart正成購物-全台首店也進駐三創生活。因應數位世代的大躍進，影像拍攝與錄製越來越普級化，平面影像與動態影音的內容產製需求逐漸成為主流，YouTuber、網紅經濟與Podcast潮流方興未艾，正成影視集團以一條龍的方式，滿足客戶們最佳的影視聽設備解決方案。