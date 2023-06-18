一名在酒店上班的女網友發文控訴遭男顧客的妻子控告侵害配偶權，她強調自己不談感情，「妳老公只是有錢而已，我要的也只是錢」，還說自己平時花錢投資自己，但對方當黃臉婆，怒批「妳老公愛上酒店花錢在我身上，又不是我逼得，他不想碰妳，妳怎不好好的檢討妳自己？」

該女網友在匿名公社發文，她在酒店上班，被很多人稱不自愛，她回應「有擋到你家wifi嗎？沒有就閉嘴」，稱自己只是上班賺錢，反而是男人們愛嫌她低賤，卻又愛來酒店；她也嗆妻子們「奇怪了，妳老公愛上酒店花錢在我身上，又不是我逼得，他不想碰妳，妳怎不好好的檢討妳自己？」

該女網友說，她平時投資自己、花錢保養，人妻們只在家當黃臉婆，「還想怎樣？」稱自己被控告侵害配偶權，強調「大媽醒醒好嗎？我不談感情的，妳老公只是有錢而已，我要的也只是錢」，說自己不會傻到去當小三，還稱提告的人妻「妳老公有時候帶出去的不只我一個啦，要告妳告得完嗎？笑死！」

其他網友留言「明明就是男人的問題！女人何苦為難女人」、「就算不是這個酒店妹，也會有上百個其他妹讓老公選」、「我覺得有道理阿....自己的老公有問題管不好就跑去怪別人勾引」、「現在講的很大氣，等過35就沒有人點了」、「酒店上班，年老珠黃後怎麼活」、「女人不要為難女人，酒店小姐陪酒陪睡賺的也是辛苦錢」、「人家正宮都說話了，妳不能收斂一點嗎」。