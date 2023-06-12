你準備好怎麼安排孩子過暑假了嗎？新竹市立動物園2023年暑期夏令營來了。（新竹市政府提供／陳育賢新竹傳真）

你準備好怎麼安排孩子過暑假了嗎？新竹市立動物園2023年暑期夏令營來了！今年推出「動物們的夏日派對」4大主題課程，分別於7月11日至14日及7月25日至28日舉辦，共計16梯次、320個名額，18日中午12時起開放網路報名，報名詳情請鎖定「新竹市立動物園」粉專。

市長高虹安表示，今年暑期夏令營推出4大主題，分別是帶領小朋友認識可愛天竺鼠的「超可愛萌寵─天竺鼠飼育寶典」、最受小朋友喜愛及歡迎的「甲蟲知識小學堂─獨角仙篇」及「我是小小飼育員─鍬形蟲篇」，最後還有幫助大家破除蛇類偏見的「蛇蛇的腳去哪了─蛇類大解密」，透過課程及有趣的手作體驗來一同認識這些動物朋友，歡迎對動物有興趣的國小學童來參與暑期夏令營。

園長楊礎遠指出，為推廣野生動物及生態環境的保育，動物園每年定期推出一系列教育課程，透過活動及親手操作帶領小朋友認識野生動物，讓愛護環境、生態保育、永續循環等觀念，紮根在小朋友心中，達到動物園生命教育的目的。

動物園補充，「甲蟲知識小學堂─獨角仙篇」主題將製作甲蟲標本，因課程難度較高，限定為國小4到6年級學童參加，並於報到時酌收200元課程費用。報名與相關活動詳情請上「新竹市立動物園 Hsinchu Zoo」臉書粉絲專頁查詢。

另，台灣昆蟲館也推出了一系列暑假專屬活動，內容包括認識各式甲蟲、挑戰暑假成為甲蟲王者的「六足王者甲蟲營─甲蟲3日營」；近距離觀察小動物、學習如何和動物正確互動及尊重生命的「我是飼育小達人─動物飼育2日營」、「刺蝟─飼育半日營」，以及夜訪新竹公園尋找各種生物的「新竹公園夜間戶外導覽」。上述活動皆已開放報名，名額有限額滿為止，民眾可上「台灣昆蟲館─新竹館」臉書粉絲專頁查詢。