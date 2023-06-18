桃園市112年優良公寓大廈評選活動已開始報名，報名日期至7月14日(五)止，將選出42個優良社區，總獎金高達150萬元。

建築管理處表示，為了提昇社區管理組織之運作，並維護公共安全，鼓勵相關從業人員積極參與社區的管理、維護工作，除了評選優質管理服務人之外，今年特別新增「優質管理維護公司獎」，表揚在協助社區管理維護工作上，具優秀實績之公寓大廈管理維護公司。

建管處長邱英哲表示，社區可依戶數多寡及屋齡報名對應組別，分別有小型新秀、大型新秀、小型青壯、大型青壯、風韻再造、集合透天等6組，也針對社區的社區營造、關懷親善、綠化美學、節能減碳、防災安居等5項特別優異者，頒予獎狀、獎金。

有意參選之社區，可前往建築管理處官網或活動FB粉絲專頁取得報名表單與評選報告書製作範本，並觀看活動說明、報告書製作教學及往年得獎社區心得分享影片。歡迎社區積極參與，共創樂活桃園。

報名期間：即起至7月14日(五)。

報名資格及寄件方式：請至建管處官網詳閱活動說明。

活動詳情參考：建管處網站http://oba.tycg.gov.tw/、活動FB粉絲專頁https://www.facebook.com/goodhouseintaoyuan／ 及｢寓見桃園｣Line官方帳號@obat 。