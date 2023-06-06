據韓聯社6日報導，韓中兩國建交20年來，中國穩居韓國最大出口對象國地位。但近來由於韓國對華出口持續減少、對美出口增加，今年第一季度美國成為韓國最大貿易順差國。

韓國產業通商資源部6日發布的數據顯示，今年1月到5月對華出口額497億美元，同比減少27.3％。1月對華出口額92億美元，2020年1月以來時隔三年跌破100億美元，截至5月，對華出口額始終在100億美元左右徘徊。

韓國對華出口從去年6月起連續12個月減少。近一年裡，除去年9月之外，其餘月份對華貿易均出現逆差。

據韓國貿易協會資料，中國在韓國出口總額中的比重從2021年的25.3％下降到去年的22.8％，今年第一季度再減少到19.5％。按今年第一季度主要產品對華出口增幅來看，半導體-44.6％，石油產品-20.6％，石化-26.2％，鋼鐵-23.9％，汽車零部件-34％，顯示器-52.8％，二次電池-38.7％。

在此情況下，對美國出口形勢向好值得關注。今年第一季度韓國對美貿易出現72億美元順差，美國由此成為韓國第一大貿易順差國。其後依次是越南、香港、印度、土耳其。

按對美出口產品來看，石油製品（30.5％）、石化（24.7％）、鋼鐵（26.6％）、汽車零部件（16.2％）、二次電池（50.0％）、塑料製品（15.9％）等7個品目出口額均增長。

近一年對美出口每月保持在90億美元左右，在韓國貿易收支出現逆差的情況下表現良好。4月對美出口額91.84億美元，與中國（95.17億美元）僅相差3.3億美元。

分析指出，受疫情影響，中國經濟恢復緩慢，內需復甦乏力，而且中國中間品自立度提高。韓國出口市場發生變化與此息息相關。

今年第一季度對華中間產品出口減少29.6％，對美中間產品出口比重達到13.6％，較2021年提高1.7個百分點。韓國對印度、澳大利亞出口比重也有所增加。