據觀察者網引述「今日俄羅斯」（RT）10日報導，俄羅斯最具影響力的銀行家之一、俄第二大商業銀行俄外貿銀行（VTB）行長安德烈．科斯京日前表示，隨著人民幣崛起、西方國家對俄制裁的失敗，美元霸權正走向終結，俄羅斯外貿銀行一直在討論在與第三國的結算中使用人民幣。

報導稱，科斯京當地時間9日在莫斯科接受路透社採訪時表示，烏克蘭危機正在給世界經濟帶來翻天覆地的變化，全球化因西方對俄經濟制裁遭到破壞，與此同時，中國大陸正在接過全球頭號經濟大國的衣鉢。

科斯京稱，在當前地緣政治環境下，越來越多的國家正在放棄使用美元和歐元進行貿易結算，美國和歐盟將因凍結數千億美元的俄羅斯主權資產而蒙受損失。他進而斷言：「美元佔主導地位的漫長歷史時代即將結束，中國逐步取消貨幣限制的時機已經到來。」

科斯京還透露，俄羅斯外貿銀行一直在討論在與第三國的結算中使用人民幣。此前，孟加拉國被曝出已與俄羅斯商定用人民幣支付合作的核電站項目款項，巴西政府也已公開表示希望以人民幣支付今後購買的俄羅斯石油。

俄羅斯副總理諾瓦克上月還向媒體披露，俄羅斯與伊朗正在討論使用人民幣進行相互結算的問題。目前，俄伊兩國間貿易超過80％採用本幣結算。在之前被曝光已暫停的俄印盧比結算談判中，俄官員被曝曾表示希望用人民幣等進行支付。

此外，據俄羅斯央行5月發佈的最新數據顯示，人民幣在俄羅斯進出口貿易中的結算額和所佔比例都出現顯著增長。截至今年3月，俄出口商的月人民幣結算額由一年前的5億美元快速增長至69億美元，進口方面由14億美元增長至77億美元。

RT報導稱，近年來，由於人們對美國債務飆升的擔憂不斷增加，以及廣泛實施的以美元為槓桿的制裁措施，美元作為世界主導貨幣的長期地位已被逐步削弱。本月早些時候，美國最大銀行摩根大通的策略師表示，儘管美元在可預見的未來仍保持其長期主導地位，但是全球經濟正顯現去美元化的跡象。