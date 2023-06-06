美國伯克級驅逐艦「鍾雲號」、加拿大哈利法克斯級護衛艦「蒙特婁號」3日航經台灣海峽時，一艘解放軍軍艦逼近美艦，最近僅137公尺，兩艦差點發生撞擊。對此，前立委沈富雄6日就表示，「這對侯友宜來說這是一個機會，要提出一些比如『台灣不獨』、『台海不戰』、『台積不毀』的三不，明天歐美的大報就登了」，引發討論。

沈富雄6日在政論節目《少康戰情室》中表示，「我覺得這種演出，以後會層出不窮，而且會更加一步的驚險，絕對不會降溫，因為誰降溫，誰就不是男子漢」，沈富雄認為，中國大陸這一邊恐怕都算過了，「他一定算過說，我怎麼切過去，你怎麼閃避不會出事，他一定算過」，沈富雄也說，「我認為這種戲碼會一再演出，我覺得每一次發生，台灣就要有聲音，台灣沒有聲音真的是傻瓜」。

沈富雄強調，這對侯友宜來說這是一個機會，當執政黨連話都不敢講的時候，就是你表現的機會，「你可以說台海是現在看起來最緊張的地方，這是我的地方，你不要在我的前院演戲，而且演的結果是台灣最倒霉，但你們有更好嗎？」沈富雄最後也勸侯友宜，「你要提出一些，比如說『台灣不獨』、『台海不戰』、『台積不毀』的三不，這講話就有聲音了」，明天歐美的大報就登了，說幾次之後侯友宜的聲勢就起來了。