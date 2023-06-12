最近幾周美國與大陸高級政府官員間的對話與互動，讓外界開始關注，美中關係是否有回溫可能，但專家們多半持保留態度，美中之間除了台灣關係、南海問題等舊挑戰持續加深外，現在還有技術競爭的新挑戰出現，雙方爭端日益加劇。

南華早報報導，大陸新任駐美大使謝鋒赴美後，馬不停蹄會見多位美國政府官員，包括副國務卿Victoria Nuland與財政部副部長Jay Shambaugh等人，日前還受邀慶祝美國前國務卿Henry Kissinger的100歲生日，互動相當密切。

然而，多位專家表示，美中關係很難透過官員們的密切接觸來修復，「美中之間除了台灣、南海問題的舊挑戰之外，現在還有技術競爭的新挑戰出現，北京與華盛頓的爭端只會日益增加。」

美國智庫戰略暨國際研究中心（CSIS）研究員Lily McElwee提到，「保持美中的溝通管道暢通會變得更加困難，尤其時序接近台灣與美國總統大選的時候，肯定會再次出現一些動盪。」