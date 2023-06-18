民眾黨總統參選人、主席柯文哲日前在網路民調首度突破三成，另份政黨民調民眾黨也站上新高。柯文哲競選總幹事黃珊珊日前在訪問時說「民進黨並非鐵板一塊」，透露白營選戰下一步。前立委郭正亮表示，柯文哲近期有往綠營的方向靠攏，但會與民進黨做區隔，把他自己定位成「清廉、不搞雙標的本土派」，去爭取中間偏綠、對民進黨失望的選民。

郭正亮17日在政論節目《TVBS戰情室》表示，感覺柯文哲有點越來越往綠營方向走，因為柯會看到前副總統連戰這樣的人物挺國民黨參選人侯友宜，藍營會逐漸歸隊，九二共識他也逃不掉，有關兩岸的部分，「兩岸一家親也比不過九二共識」，這個部分還是會回流到國民黨。

郭正亮指出，柯文哲有一個定位很清楚，相對於民進黨，他是「清廉、不搞雙標的本土派」，他會這樣定位他自己，標榜「務實、理性、科學」。

郭正亮也說，民眾黨一路走來都認為，要有「標準」、「科學」、「不搞意識形態」，這是很多綠營支持者可以接受的。他指出，柯文哲近期有點刻意，像是在眾青論壇說要搞「網軍癱瘓大陸」，這種話國民黨就不會講、會避免，但柯文哲就不會怕，該講就會講，這也會讓很多綠營的認為「他沒有那麼統」。

郭正亮坦言，民進黨真的有很多雙標，1450用意識形態去霸凌別人，貪汙也背離自己的清廉、本土，柯文哲就會靠民進黨的初心「清廉勤政愛鄉土」、「不能雙標」、「要堅持民主理念」，去爭取中間偏綠、對民進黨失望的選民。

郭正亮也透露，柯文哲說要用網軍癱瘓中國大陸ATM、高鐵的說法，其實在對岸也有引起廣泛討論，許多大陸網友也直接定位柯文哲是「墨綠」。但郭正亮認為，這在選舉上不一定是壞事。