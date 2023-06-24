被指涉入性騷案件的國民黨立委鄭正鈐24日表示，他握手握了幾十年，也不曾發生過「這樣的事件」，而且他連對方是誰都不知道，除了駁斥一切都是子虛烏有之外，如果外界繼續有這種不實指控，他會循法律途徑提告。

鄭正鈐說，此事件國民黨中央如何處理，要由黨中央回應，中央有沒有吃案，要問黨中央，不過黨中央確實有來問他事情經過，他都據實回應。

他還原遭指控的當天媒體餐敘狀況，他當時跟所有的媒體記者都握了手，來的時候握了1次，走的時候再握1次，他自己也不曉得到底情況是怎樣，黨部也沒有告知是哪位記者，因此他到目前為止都不知道是誰，而他的回應也都講了，這樣的指控完全是子虛烏有，絕無性騷擾情事。

他強調，如果後續還有這樣不實的政治操作，需要的時候，他會提告，但目前為止他不知道對方是誰，因此也不知道要告誰，但他知道以後在握手的時候肯定是要小心一點了。

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