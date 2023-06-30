萬芳30日出席「2023 孩子的書屋 發表記者會」。近來演藝圈「＃MeToo」風波延燒，好友黃子佼坦承曾有性騷行為，她表示，一看到這消息十分震驚，但雙方私下沒有聯絡。

她也直言，沒有想要針對不同的人說，「只是覺得，我覺得看到很多受傷的心靈，這是一個必須要去面對自己最深黑暗角落的時候，我自己在所有過程當中，我比較多的注意力是放在，我們面對這件事情的反應，我們都可以透過這些事情去覺察、回看自己面對這些事情的反應，不管是恐懼、悲傷、憤怒，甚至是嘲笑，我們都可以去看這些反應背後來源是什麼，是讓我們覺察自己的機會，送出更多更多的祝福，送出祝福給自己，也給這個社會。」

至於曾有遇過性騷經驗？她坦言，「MeToo事件講的蠻多元，包括任何性騷或是不禮貌的侵犯，我們從小到大，比如說在公車上就很容易遇見。」更呼籲大家，勇敢說不，不接受不屬於自己的命運。

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