統一獅17日點亮上半季封王魔術數字M7，最快在22日封王、奪下季冠軍，中信兄弟近期打出一波8連不敗氣勢，目前落後獅隊4.5場勝差，與獅隊剩下2場對戰十分關鍵，但總教練彭政閔認為不用想太多，「每一場都是要全力取勝，所以面對到誰的想法、心態都是一樣的。」

獅隊昨天點亮魔術數字，今天在台南與排名第2的味全龍進行上半季最後一次交手，獅隊若輸球魔術數字將會熄滅，反之則會將魔術數字減至M5，由於獅龍兩隊已無對戰，接著反倒是兄弟會影響獅隊封王可能性。

結束今天的「金控大戰」後，「黃衫軍」接著面臨單周5戰挑戰，尤其對戰獅隊2場比賽至關重要。面對獅隊魔術數字浮現，「恰總」認為棒球就是這樣，「很多事都還在進行，無論面對怎樣的狀況都不會放棄。」

今年中職上半季前段各隊戰績互咬，直到最後10幾場才逐漸拉開差距，彭政閔表示，自己在二軍擔任農場主管時就有發現每一隊都不好打，感受到各隊都很積極補強，「這對整個大環境是好事。」

彭政閔也點出獅隊能夠暫居上半季龍頭的關鍵，「他們前2年一直有在補強需要的位置，也適時進行汰換，跟我們一樣都有長期計畫，所以他們有今天的競爭力也不會感到太意外。」