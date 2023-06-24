有視障者順利中籤台彩營運商資格，但測驗題目卻有多題需要看圖解答，視障者根本無法辨識，卻也未能獲適當的協助，只能白白送分。（民眾提供）

中華民國第五屆公益彩券電腦型彩券近期公布經銷商遴選作業，抽出1萬1000位準電腦型彩券經銷商，有視障者順利中籤後，參與經銷商遴選測驗作業，雖然被安排在語音測試區，不過，語音只唸出了題目，由於答案是要確認圖片中的文字和數字，甚至是蓋出相對的印章圖案，視障者根本無法作答，且向監考人員反映後卻未能解決。

盲人歌手徐承邦表示，他近期順利抽到台彩經銷商資格，21日參加彩卷中籤測驗，當天抵達現場後，台彩規定家屬不能陪同進入，因此他單獨進入測驗，台彩在正式測驗前有先安排模擬試題，不過，現場播放著測試題目的錄音帶，只有唸題目就要他在正確的辨識紙本上的文字和數字。

有視障者順利中籤台彩營運商資格，但測驗題目卻有多題需要看圖解答，視障者根本無法辨識，卻也未能獲適當的協助，只能白白送分。（民眾提供）

其中測驗的題目是「請拿起右邊賓果賓果符號印章，並於以下空白處蓋章」，現場放了4顆印章，其中有顆是賓果賓果的印章，徐承邦強調，對全盲的視障者而言，根本無法辨識，他當場向監考人員反映，是否可觸摸一下印章，對方卻說「不可以，一切照規定來」，另外，面對詢問彩卷購買總金額的題目，他也因無法看到圖片，在正式測驗時，只能白白送分。

徐承邦的妻子顏君羽表示，他們當下有跟台彩反映，對方聲稱有請委員測試過，沒有問題，但全盲者根本無法作答這些題目，營運商測驗題內含十個題型，若視障者不小心抽到視覺和印章題，幾乎只能白白送分，但是在國家考試標準裡，視障者都可以依靠「語音播報」、「點字播報」協助，不懂為何台彩對視障者如此不友善。

顏君羽說，目前已有不少中籤的視障者反映類似問題，台彩雖有說可以讓視障者帶手機進考場輔助，但手機掃描圖像還是會跑出亂碼，根本無法有效輔助視障者，她呼籲台彩應該提供更多元適性化協助，不應排除單一類別的障礙者。