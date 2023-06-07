在沒有新數據驅動市場之際，美國上週公布的最新就業數據升高聯邦準備理事會（Fed）本月將暫停升息的預期心理，美股以小漲作收。
道瓊工業指數微漲10.42點或0.03%，收33573.28點。
標準普爾指數小漲10.06點或0.24%，收4283.85點。
那斯達克指數小漲46.99點或0.36%，收13276.42點。
費城半導體指數上揚44.226點或1.28%，收3488.342點。（譯者：陳政一）1120607
在沒有新數據驅動市場之際，美國上週公布的最新就業數據升高聯邦準備理事會（Fed）本月將暫停升息的預期心理，美股以小漲作收。
道瓊工業指數微漲10.42點或0.03%，收33573.28點。
標準普爾指數小漲10.06點或0.24%，收4283.85點。
那斯達克指數小漲46.99點或0.36%，收13276.42點。
費城半導體指數上揚44.226點或1.28%，收3488.342點。（譯者：陳政一）1120607
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。