至於5月進口312.5億美元，年減21.7％；累計前五月進口1,493.1億美元，年減18％。

財政部表示，5月出超48.9億美元；累計前五月出超205億美元。

《金融》防疫雙險風暴近尾聲 5月理賠降至26.54億元
台灣5月份出口年減14.1％ 連九黑
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