5月出口361.3億元 連九黑 17:122023/06/07 工商 傅沁怡 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 財政部7日公布5月出口361.3億美元，較上年同月減14.1％，確定連九黑；累計前五月出口1,698.1億美元，較上年同期減16.9％。 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 至於5月進口312.5億美元，年減21.7％；累計前五月進口1,493.1億美元，年減18％。 財政部表示，5月出超48.9億美元；累計前五月出超205億美元。 《金融》防疫雙險風暴近尾聲 5月理賠降至26.54億元 台灣5月份出口年減14.1％ 連九黑 台東黃建賓、澎湖吳政杰 國民黨中常會通過5立委選區提名 #億美 #累計前 #九黑 #財政部 #進口 也許您會感興趣 推薦閱讀 6月3生肖財運旺 屬馬横財如雨 買彩券最幸運 10:292023/06/07 運勢 東陽5月營收年增11％ AM貢獻創歷年同期高 10:442023/06/07 財經 內政部點名7縣市 列管校園周邊人行改善迄今未過半 13:432023/06/07 生活 基隆警攜手環保局向「改管仔」宣戰 今年累計開罰231件 15:532023/06/07 社會 蔡英文3方向推性平改革 名醫揪出關鍵打臉她 16:042023/06/07 政治 《國際產業》Zara母公司Inditex季報優預期 毛利率創紀錄 15:392023/06/07 財經 威力彩飆5億！4星座、4生肖財運旺 3吉時下注易中獎 09:282023/06/07 運勢 樂天桃園球場問題多 改善經費1.1億中央挹注6成 16:132023/06/07 生活 MeToo事件連環爆 專家籲拉長性騷申訴追溯期 12:342023/06/07 社會 外媒：布林肯預計幾周內訪陸 或與習會談 09:082023/06/07 國際 要求提供「無保留意見」查核簽證 大股東怒控中福「用這招」阻恢復交易 16:272023/06/07 社會 印尼防長提烏俄和平計畫惹議 佐科威要求澄清說法 10:072023/06/07 國際 瞎掰與議長合夥開賭場 高雄前桌球協會理事長詐財千萬 13:532023/06/07 社會 民進黨部請求延期說明性騷案 蔣萬安：不容許無限期拖延 10:092023/06/07 政治 婚後讓老婆管錢5星座 第1名表面慷慨 私下偷存錢 14:122023/06/07 運勢 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。