高雄基層出身，接掌台糖老宅院近2個月的新董事長楊明州，今首度出面與媒體見面。對於退休後臨時被高層叫回來，他表示自己除司機外，未帶一兵一卒進駐，拒絕給外界「酬庸」想像空間。面對上任後接棒前朝13座綠能豬舍改建，他要拚今年畜殖事業虧損壓在5億內。受惠疫情解封，休閒住宿部門回溫，全年稅前努力衝刺要賺26億。

工務體系出身的楊明州，在高雄當公務員38年，在前高雄市長韓國瑜被罷免後代理職務。去年退休後，原本要在家陪小孫子，今年卻被執政黨點名接掌這家老牌國營事業，對此楊明州說「完全不在預期中」。

這次來台糖，他強調除原本司機外，未帶一兵一卒進來，就是不想被說是「酬庸」。自4月20日布達後，他凡事都會站到第一線，也儘快熟讀台糖業務資料。楊明州認真說，要以台糖一份子自許，挽起袖子與同仁一起幹，不只是在後面下令。

接掌台糖後，他也走務實風格，推動任何業務都希望精算成本。上任後首要大事，就是要讓綠能豬舍改建可順利完成。號稱農業循環的新式豬舍共分兩期，首期6座、二期7座。

楊明州說，首期中的虎尾場已開始營運，其他座7月後可陸續進場。但第二期確實落後比較多，加上今年5月下雨多施工受阻，因此預計年底前先完成4場，其餘得到明年底才能完工。

綠能豬舍改建一邊拆、一邊建，豬隻死亡率會比較高。楊明州指出，過去台糖一年養豬頭數在30萬到33萬頭間，去年、今年都會剩下20萬出頭，這也造成去年畜殖事業部大虧5.7億。

「必須生產33萬頭，才可損益兩平。」楊明州表示，等13座豬場改建好，加上最早示範場東海豐，到2025年6月，總計14座新式豬場就可生養54萬頭肉豬，就有獲利空間。今年畜殖事業雖仍會大虧，不過受惠飼料成本下降，看好可少賠1億，控制在5億內。

回顧2022年，台糖7大事業部，共有畜殖事業與休憩事業兩部門虧損，今年主力台糖蘭花的精農事業部損益兩平，拚全年只剩畜殖事業部虧損。

雖然養豬仍然賠錢，好消息是因為疫情完全解封，今年台糖飯店、糖廠等旅宿事業回溫，像是台糖台北會館前5月前住房率就已較去年同期成長3成，加上砂糖成本下降，全年前5月稅前淨利已有7.15億。楊明州看好今年營收可望達293億，稅前賺26億多元，超越去年的17.5億。