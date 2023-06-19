新的一周到來，塔羅牌老師艾菲爾在臉書上分享6／19～6／25的12星座運勢，其中雙子座財運超級旺利於投資；獅子座求財和桃花運都能非常順利；處女座工作運旺能獲得許多發展機會；射手座近期有助於求孕；摩羯座則是工作付出得到良好回報，能感受到金錢入帳。

▍牡羊座

牡羊座在本周做任何事都需特別小心，千萬不可存有僥倖心態，如果有冒險或衝動、迷糊等事情，小心將會招來禍事。另外，端午節這天建議可以用花精平安皂沐浴，就能幫助下半年轉運，近期喜歡看室內裝潢、裝修的網路內容，希望在下半年可以佈置一個美麗新家，如果想改運的朋友，近期須少喝酒。

▍金牛座

金牛座在本周戀愛運、休閒運、聯誼運能獲得良好表現，會有朋友、同事邀請他們參加各種聚會。最近對於流行事物、潮流、藝術和時尚精品感到興趣，有機會可以到美術館、藝文中心參加音樂活動。另外，端午節當天建議用午時水和花精平安皂沐浴，就能幫助下半年轉運。

▍雙子座

雙子座在本周財運將超級旺，對於股市投資，基金操作，感到非常有興趣。如果有閒錢可以適度投資，無論身處在哪一個階段近期都在思考，如何激發潛能或開拓人生更寬廣的視野。如果感覺到自己處在挫折中太久，可在端午節這天，用午時水和花精平安皂沐浴，幫助下半年轉運，自我覺醒、振作是非常重要的。

▍巨蟹座

巨蟹座在本周是醞釀轉運的好時機，很多事都不必操之過急，等到時來運轉時，自然可以水到渠成，近期的能量是在工作領域，只要不太過艱難，並且持之以恆，就能實現夢想。在接近成功的過程中，塑造名聲和形象是非常重要的，只要有好的聲望和口碑，在職場發展和生活各方面都是加分的。近期如果朋友尋求幫助，無論出錢或出力都需量力而為，以免被人利用或占便宜。

▍獅子座

獅子座在本周運勢將超級旺，無論是求財還是求桃花都有機會，而好運來自於他們的自信能量。近期適合買一些新衣服或添購夏季涼感服飾，也能收穫好心情。如果心血來潮想健身運動或跳廣場舞，不僅健康活力而且還可以鍛煉心肺與骨骼肌肉健康。如果想改運的朋友，建議在端午節當天用午時水和花精平安皂沐浴，就能幫助下半年轉運。

▍處女座

處女座在本周工作運非常好，雖然變得忙碌，但發展機會也會變得許多，面對各種新任務、新案子，只要願意爭取都能心想事成。近期他們在思考是否有跳槽或換工作的可能性，如果有更佳的工作環境都願意嘗試。整體來說，工作能量讓他們產生自信與成就感。另外，近期婚姻較為不利，健康則出現失眠與輕微憂鬱狀況。6月22日是端午節，建議當天用午時水和花精平安皂沐浴，可以幫助下半年轉運。

▍天秤座

天秤座在本周需小心人際關係互動，特別是涉及到簽約、合作與金錢、責任，權利義務關係事情。在流年行運不利的時刻，容易發生好事多磨的現象或對方承諾要兌現的內容，突然出現變化讓他們遭受損失。另外，今年有人前來借錢，也請一定要拒絕，以免吃虧上當。近期如果有一筆錢財進帳，需提醒自己財不露白。6月22日是端午節，建議當天用午時水和花精平安皂沐浴，幫助下半年轉運，就能避免小人禍害。

▍天蠍座

天蠍座在本周運勢平順，但他們在職場中的好表現，大家都有目共睹，在他們能被別人看見的情形下，需更加努力才能事半功倍。不過近期家人容易病痛纏身，讓他們擔心受累。而他們凡事親力親為，所以在一時之間，事業、愛情兩頭燒。 6月22日是端午節，建議當天用午時水和花精平安皂沐浴，幫助全家人沐浴轉運。

▍射手座

射手座在本周如果是已婚夫妻想要求子求女的，從現在開始到下半年都是求孕旺季。夫妻之間可以經常約會、度蜜月或一起諮詢醫學的專業人士。如果已有小孩本周端午節，可帶著小朋友去參加包粽子、劃龍舟、立蛋、喝午時水的傳統民俗活動，來營造美好的親子活動時光。6月22日是端午節，建議當天用午時水和花精平安皂沐浴，幫助全家人平安幸福。

▍摩羯座

摩羯座在本周需抱持著愉悅的心情，因為端午節後運勢將會起飛。今年上半年是奠定基礎好時機，也是耕耘和付出的時刻，等到年中開始，就是一展抱負收穫甜美果實的重要時刻，上半年如果工作付出與收入是不成比的朋友，到了下半年開始，可以明顯感覺到金錢收穫與現金入帳的好事發生，並且付出的一切都有良好的回報。6月22日是端午節，建議當天用午時水和花精平安皂沐浴，幫助全家人祈福招財轉運，同時能趕走身邊各種劫財小人。

▍水瓶座

水瓶座在本周會想要買車或賞車的興趣，趁著端午節連假時期，可以約家人，一起到車廠試乘最新的車款，並了解各種折扣優惠活動。如果有打算今年買車的朋友，願望將有可能會實現。近期如果有空會想跟情人約會，會覺得現在的生活就是要放輕鬆，不需給自己太大的壓力。6月22日是端午節，建議當天用午時水和花精平安皂沐浴，幫助全家人祈福招財轉運，就能鹹魚翻身。

▍雙魚座

雙魚座在本周屬於無事一生輕的狀態，近期不太適合出風頭，可以把生活的重心回歸到家庭身上，會發現看見家人幸福滿足的微笑和生活無憂無慮的樣子，就是他們最大的安慰。只要父母、子女的生活都健康安穩，就算要拚命在職場中付出努力也甘之如飴。而他們從年輕就開始為家人付出，到了中年依舊願意用愛呵護這個家。6月22日是端午節，建議當天用午時水和花精平安皂沐浴，幫助全家人祈福招財轉運，一家老少都健康不生病。