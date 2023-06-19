監委葉大華19日指出，嘉義大業國中爆發師生互毆事件，造成A生頭、頸部致傷，經判處有期徒刑4個月，但嘉義市政府和所屬大業國中展開行政調查時未審酌關鍵證據，得出與司法判決相反的結論，相關調查及處理程序涉有違失，監院通過糾正嘉義市政府和大業國中，

葉大華指出，大業國中2019年12月25日發生師生暴力互毆衝突事件，甲師於管教A生過程中徒手揮拳毆打A生致其有頭部外傷、頸部挫傷、臉部挫傷等傷害，本案經嘉義地院2020年度朴簡字第335號刑事簡易判決認定甲師違反兒少權法，並涉犯刑法第227條成年人故意對少年犯傷害罪等規定，加重其刑，處有期徒刑4個月。

調查發現，嘉義市政府督導所屬嘉義大業國中調查本案及處理程序涉有違失，其2020年6月2日校園安全事件專案調查報告書，並未審酌甲師相關不當管教的關鍵證據，直接作出「查無甲師2019年12月25日揮打A生頭部，但A生有揮拳打甲師」的結論，致行政調查結果得出與司法判決相反的結論，但甲師已於校內協調會、警局筆錄等自承以拳頭毆打A生臉部1拳，並有管教過當等情；建請教育部督同嘉義市政府及所屬嘉義大業國中，依行政程序法規定重啟調查。

調查報告也指出，校方召開協調會時，已知悉A生遭甲師揮拳毆打，卻未向嘉義市政府進行兒少保護案件通報，違反兒少權法，失去即時啟動調查與釐清事實的機會，且嘉義市政府未確實督導該校進行社政通報，未就相關事證審酌對A生有利之證詞與解釋，僅將事實歸因於A生情緒失控，漠視甲師因管教過當引發的師生肢體暴力衝突。

葉大華指出，因嘉義市政府及嘉義大業國中未能及時釐清事發經過，導致校園衝突事件處理過程逾2年，使A生處於不友善之校園環境，突顯出教育部及嘉義市政府監督及處理密度不足，影響學生受教權及身心健康，有違聯合國兒童權利公約意旨。

葉大華認為，本案經司法判決後該校於2021年3月19日召開校事會議處理甲師不適任教師案，卻未依「高級中等以下學校教師解聘不續聘停聘或資遣辦法」規定組成調查小組，以確認判決書內容是否有行為違反相關法規，只以「雙方當事人均接受本事件司法判決結果」為理由，作成「不重組調查小組」之決議，程序明顯有誤。

葉大華稱，時任校長及業管主管人員認事用法均有違誤，教育部暨所屬國教署、嘉義市政府督導不周，確有怠失。教育部允應督同嘉義市政府切實督導該校釐清補正，確保所屬教育單位及人員依法行政。