師大商圈原本盛極一時，過去租金最高時曾創下一坪1萬5000元的紀錄，但後來被當地住戶抗議影響生活品質，商圈店面逐漸改為較靜態的店面，使周邊房市景氣有所回升。房仲業者根據實價登錄資料統計，在大台北區域所有夜市中，師大夜市周邊住宅平均每坪101.3萬房價最高。

綜合媒體報導，永慶房產集團根據實價統計，雙北市15個知名夜市中，其中師大夜市以101.3萬元的平均單價位居房價第一，交易量更以199件排在交易榜第五名，是價量兩榜唯一「雙上榜」的知名夜市。

永慶房屋研展中心副理陳金萍分析，師大夜市鄰近捷運古亭站與台電大樓站，商家種類多元，周邊機能完善，而且租屋需求多，因為擁有上班族、學生2大族群，讓周邊房價保值，近1年交易量近200件，顯示交易十分熱絡。

至於位在北市大安區的臨江街夜市以及公館夜市，實價登錄價則分別以90.5萬元和84.5萬元名列第二、三名。

觀察交易量前3名知名夜市所坐落的行政區，新北市則占據前三名，以興南夜市425件最多，樂華夜市318件居次，三和夜市248件居第三。